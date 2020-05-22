Temaslar yeniden başladı! Vedat Muriqi'nin kankası Fenerbahçe'ye

Sezon sonunda Mauricio Isla ile yüksek ölçüde yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, ocak ayında mali sebepler nedeniyle kadroya katamadığı Florent Hadergjonaj için yeniden devreye girdi. Vedat Muriqi'nin Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen Haderjonaj için temaslar başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri