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Temaslar yeniden başladı! Vedat Muriqi'nin kankası Fenerbahçe'ye
Sezon sonunda Mauricio Isla ile yüksek ölçüde yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, ocak ayında mali sebepler nedeniyle kadroya katamadığı Florent Hadergjonaj için yeniden devreye girdi. Vedat Muriqi'nin Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen Haderjonaj için temaslar başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
22 Mayıs 2020 Cuma 17:14
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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 12 futbolcuyla birlikte sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk yarıyı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada kapatmıştı.
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İkinci yarıda 6 puanlık farkı kapatarak 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde flaş isimleri gündemine almıştı.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan harcama limiti sonrası Sarı Kanaryalar, yalnızca Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna dahil edebilmişti.
Mauricio Isla'nın sezon sonunda sona erecek sözleşmeleri nedeniyle sağ beke transfer planlayan Süper Lig devinde gündeme gelen futbolcu ise Florent Hadergjonaj'tı.
Takvim'in haberine göre; Isla ile sezon sonunda bağları kopartmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli ekip, bonservisi İngiliz ekibi Huddersfield'de olan ve Kasımpaşa'da kiralık olarak top koşturan Hadergjonaj'ı yeniden gündemine aldı.