Koç’tan kulübe 1.1 milyar lira

Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Ali Koç'un 2 yılda kulüp için 1.1 milyar TL verdiğini söyledi. Ajansspor'da önceki akşam yayınlanan "Evden Futbol" programında Hüseyin Özök'e konuk olan Burhan Karaçam, "Başkan Ali Koç'un kulübe kendi katkısı 150 milyon Euro'ları (1 milyar 114 milyon lira) geçti. Ben tam rakamı bilmiyorum. Kendisi isterse açıklar" dedi.

BORÇ AYNI AMA DÖVİZ RİSKİ YOK

Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Karaçam, "600 milyon euro borcumuz var. Döviz borçlarını TL'ye çevirme konusunda görüşmeler yaptık ve anlaşmalar sağladık. Döviz cinsinden gelirimiz olmadığı için borcun döviz olarak kalması büyük riskti. Kulübü bu riskten arındırdık. Yoksa borcumuzda bir azalma yok. Sadece borç TL'ye çevrildi" diye konuştu.