Koç’tan kulübe 1.1 milyar lira
Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Ali Koç'un 2 yılda kulüp için 1.1 milyar TL verdiğini söyledi.
Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Ali Koç'un 2 yılda kulüp için 1.1 milyar TL verdiğini söyledi. Ajansspor'da önceki akşam yayınlanan "Evden Futbol" programında Hüseyin Özök'e konuk olan Burhan Karaçam, "Başkan Ali Koç'un kulübe kendi katkısı 150 milyon Euro'ları (1 milyar 114 milyon lira) geçti. Ben tam rakamı bilmiyorum. Kendisi isterse açıklar" dedi.
BORÇ AYNI AMA DÖVİZ RİSKİ YOK
Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Karaçam, "600 milyon euro borcumuz var. Döviz borçlarını TL'ye çevirme konusunda görüşmeler yaptık ve anlaşmalar sağladık. Döviz cinsinden gelirimiz olmadığı için borcun döviz olarak kalması büyük riskti. Kulübü bu riskten arındırdık. Yoksa borcumuzda bir azalma yok. Sadece borç TL'ye çevrildi" diye konuştu.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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