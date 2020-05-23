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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Karanlıklar aydınlandı Fener'le

, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun 9. yılı nedeniyle resmi siteden bir açıklama yayımladı.

, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun 9. yılı nedeniyle resmi siteden bir açıklama yayımladı. "Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle" sloganıyla biten açıklamada şu ifadeler yer aldı: " en anlamlı zaferlerinden biri olan sezonu şampiyonluğumuzun 9. yıl dönümü, gururla, mutlulukla bir kez daha tüm camiamıza armağan olsun!

Ülkemizin canına da kast eden alçak terör örgütü ve uzantılarının, 7'den 70'e milyonlarca Fenerbahçeli'nin oluşturduğu geçilmez duvara çarptıkları o dönemi simgeleyen, elde ettiğimiz sayısız başarılar arasındaki en özel imzalardan biri olan 2010- 11 sezonu şampiyonluk kupamız, bu imzanın altında şan, şeref, alın teriyle harmanlanan destansı mücadelemizle her Fenerbahçeli için yıllar boyunca gıptayla karşılık bulacak.

Fenerbahçe camiasının dik duruşuyla aydınlattığı karanlıklar ve ortaya çıkardığı kirli amaçlar, bugün ve yarınlarda eminiz ki asırlarca, nesilden nesile anlatılacak! Tarih, bir 'şampiyonluk', bir 'kupa', bir 'başarı' değil; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet, önce Fenerbahçe'yi, sonra 'yi hedef alanlara karşı ilk zafer, ilk direniş ve ilk uyanış olan 2010-11 şampiyonluğumuzu, altın harflerle yazacak!

Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde!"

  1. 23.5.2020
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