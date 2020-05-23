Karanlıklar aydınlandı Fener'le

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun 9. yılı nedeniyle resmi siteden bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun 9. yılı nedeniyle resmi siteden bir açıklama yayımladı. "Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle" sloganıyla biten açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tarihimizin en anlamlı zaferlerinden biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluğumuzun 9. yıl dönümü, gururla, mutlulukla bir kez daha tüm camiamıza armağan olsun!
Ülkemizin canına da kast eden alçak terör örgütü ve uzantılarının, 7'den 70'e milyonlarca Fenerbahçeli'nin oluşturduğu geçilmez duvara çarptıkları o dönemi simgeleyen, elde ettiğimiz sayısız başarılar arasındaki en özel imzalardan biri olan 2010- 11 sezonu şampiyonluk kupamız, bu imzanın altında şan, şeref, alın teriyle harmanlanan destansı mücadelemizle her Fenerbahçeli için yıllar boyunca gıptayla karşılık bulacak.
Fenerbahçe camiasının dik duruşuyla aydınlattığı karanlıklar ve ortaya çıkardığı kirli amaçlar, bugün ve yarınlarda eminiz ki asırlarca, nesilden nesile anlatılacak! Tarih, bir 'şampiyonluk', bir 'kupa', bir 'başarı' değil; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet, önce Fenerbahçe'yi, sonra Türkiye'yi hedef alanlara karşı ilk zafer, ilk direniş ve ilk uyanış olan 2010-11 şampiyonluğumuzu, altın harflerle yazacak!
Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde!"
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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