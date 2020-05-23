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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fener’de stoper için sesleri

Fener’de stoper için Ertuğrul Ersoy sesleri

Stoperde iki sezondur büyük sorun yaşayan 'ye yerli bir isim önerildi.

Stoperde iki sezondur büyük sorun yaşayan 'ye yerli bir isim önerildi. Sezon başında Lig 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan sarı-lacivertlilere tavsiye edildi. 23 yaşındaki stoper ile ilgili kararı yeni hocanın vereceği kaydedildi. Ertuğrul da gelirse F.Bahçe'de oynayan 'da kaptanlık yapmış üçüncü isim olacak. Diğer ikisi ve kaleci Harun...
  1. 23.5.2020
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