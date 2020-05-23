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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Alman disiplini

Alman disiplini

’nin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan ’un kulüpte Alman ekolüne benzer kompleks bir yapı oluşturma planı var.

Başkan 'un açıkladı "Genç, 'yi tanıyan, başarıya aç ve ekonomik yapıya uygun" kriterlerine en çok uyan isim olan, 'nin 1 numaralı teknik direktör adayı 'un, gelecek planları ortaya çıktı. 'de birlikte çalıştığı sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu ile sık sık görüşmeler yapan genç teknik adamın, kulüpte Alman ekolünü oturtmaya çalışacağı öğrenildi. Alman-Türk futbolcu ekolünün ilk isimlerinden olan Erol Bulut'un, sarı-lacivertli kulüpte kompleks bir yapı kurmayı planladığı öğrenildi. Çifte vatandaş olan Bulut, özellikle 'daki "yetiştir-oynat- sat" modeli üzerinde çalışıyor. Buna göre alt yapı takımları da A Takım ile aynı taktik sisteme göre çalışacak. Ayrıca alt yapı için, bölge bölge kurulacak scout sistemiyle Türkiye adım adım taranacak.
  1. 23.5.2020
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