Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi! Geri dönmüyor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç file bekçisi Berke Özer'i Westerlo takımına kiralamıştı. Belçika ekibindeki kiralık sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertli takıma dönmeyeceği ve 1 sene daha Westerlo'da kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için Belçika basınında önemli bir detay yer aldı. Voelbalkrant sitesi, 19 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini yazdı. Genç file bekçisi, bu sezon Belçika temsilcinin kalesini koruduğu 22 maçta 23 gol yedi.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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