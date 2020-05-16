Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi! Geri dönmüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için Belçika basınında önemli bir detay yer aldı. Voelbalkrant sitesi, 19 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini yazdı. Genç file bekçisi, bu sezon Belçika temsilcinin kalesini koruduğu 22 maçta 23 gol yedi.