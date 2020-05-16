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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'de flaş gelişmesi! Geri dönmüyor

Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi! Geri dönmüyor

ekiplerinden , genç file bekçisi 'i Westerlo takımına kiralamıştı. ekibindeki kiralık sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertli takıma dönmeyeceği ve 1 sene daha Westerlo'da kalacağı belirtildi.

'nin sezon başında Westerlo'ya kiraladığı için basınında önemli bir detay yer aldı. Voelbalkrant sitesi, 19 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini yazdı. Genç file bekçisi, bu sezon Belçika temsilcinin kalesini koruduğu 22 maçta 23 gol yedi.

  1. 16.5.2020
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