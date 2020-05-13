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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sloukas gidiyor Calathes geliyor

Sloukas gidiyor Calathes geliyor

'ın 'e olacağı iddialarının ardından yine Yunan bir isimle bu boşluğu dolduracak.

'ın 'e olacağı iddialarının ardından yine Yunan bir isimle bu boşluğu dolduracak. Sarı-lacivertliler, Yunan oyun kurucu Sloukas'ın gitmesi halinde Panathinaikos'ta oynayan vatandaşı Nick Calathes'i kadrosuna katacak. 31 yaşındaki 1.97'lik basketbolcu, Pana dışında NBA'de , 'da da Lokomotiv Kuban formaları giydi.
  1. 13.5.2020
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