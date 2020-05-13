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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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’da ikinci vaka

Samandıra’da ikinci vaka

hafta bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 'de bir vaka daha ortaya çıktı.

hafta bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 'de bir vaka daha ortaya çıktı. 'da önceki gün tüm futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan tanı testinin sonuçları açıklandı. Samandıra'daki çalışanlardan birinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, resmi siteden şu açıklamalar yapıldı: Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.
  1. 13.5.2020
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