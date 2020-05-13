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Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe ve transfer açıklaması! Seneye...
Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımda görmek istediği Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için resmi açıklama geldi. Özil'in menajeri Erkan Söğüt, sarı-lacivertli takımın ilgisi ve transfer gündemiyle ilgili flaş bir ifadeler kullandı. İşte detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:49
Güncelleme: 13.05.2020 10:49
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Fenerbahçe'nin son yıllarda transferde en gözde isimlerinden Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Sarı-lacivertli yönetim taraftarın da sabırsızlıkla beklediği Özil transferini gerçekleştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor ancak yıldız futbolcunun maliyeti cep yakıyor.
Başkan Ali Koç'un bizzat ve yakın çevresi aracılığıyla Alman futbolcuyu yakın markaja aldığı ortaya çıkarken, geçmişte "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim" diyen Mesut'a ilk çağrı yapılmıştı.
"O PARAYA FENERBAHÇE'DE OYNARIM"
Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'ın yüzde 30'luk indirim teklifine yanaşmayan yıldız futbolcu, İngilizler'e resti çekmişti.
Arsenal'da haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: "O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım."