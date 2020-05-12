Fenerbahçe'nin transfer atağı Ludogorets'i yıktı! O detay...
Fenerbahçe için dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jose Luis Palomino ile ilgilendiği ve başarılı savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı aktarılmıştı. Bulgaristan basını konu ile ilgili yaptığı haberde, bu operasyonun başarılı olması halinde, Ludogorets'in beklentisinin karşılanamayacağını ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Fenerbahçe'nin, şu anda Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino ile ilgilendiği, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu ile bir dizi görüşmeler yaptığı aktarılmıştı.
Gong.bg adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde bu operasyonu doğrularken, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna dahil etmesi halinde Lodogorets'in beklediği paranın gelemeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Jose Luis Palomino girişmiyle ilgili yazılan haber şu şekilde;
"Ludogorets eski defans oyuncusundan para bekliyor.
Bulgar ekibi, eski savunmacısı Jose Luis Palomino'nun yaz aylarında Atalanta'dan bedelsiz olarak ayrılması halinde önemli miktarda paradan olacak.
Türk devi Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Arjantinli merkezi savunmacısını istiyor. Ancak bu, Ludogorets için kötü olacak.
Bulgar ekibi, Palomino'nun bir sonraki satışından %20'lik pay kazanma hakkına sahip. Ancak, oyuncu 'serbest statüde' transferini gerçekleştirirse, bu para ödenemeyecek."
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 14:24
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