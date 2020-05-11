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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’tan yalanlama

Wolfsburg’tan yalanlama

Sarı-lacivertli oyuncular ve için eski kulüpleri 'un devreye girdiği iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli oyuncular ve için eski kulüpleri 'un devreye girdiği iddia edilmişti. Alman ekibinin sportif direktörü Jörg Schmadtke, bu haberlerle ilgili Sportbuzzer'a açıklama yaptı. İki oyuncuyla da ilgilenmediklerini beliten Schmadtke, "Bu haberleri ben de okudum, 'vay canına nereden çıktı bu' diye kendi kendime de söylendim" ifadelerini kullandı.
  1. 11.5.2020
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