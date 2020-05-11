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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Her yerde Fener!

Her yerde Fener!

Yeşil sahalarda ezeli rakibine üstünlüğü bulunan , Ferdi’nin yönetimindeki konsol oyununda ’li ’a şans tanımadı.

Corona virüsü nedeniyle futbolun oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports'un organize ettiği E-Futbol turnuvasında da büyük heyecan yaşanıyor. Canlı olarak yayınlanan karşılaşmalarda ezeli rakipler de belirledikleri birer oyuncuyla kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın çeyrek finalinde dün Ferdi Kadıoğlu yönetimindeki F.Bahçe, Akbaba'nın yönettiği G.Saray'a şans tanımadı. Maçın 83. dakikasında Vedat Muriç'in golüyle kazanan Ferdi'nin F.Bahçesi, adını yarı finale yazdırdı. Ferdi, final yolunda ise Anıl Koç'un yönetimindeki 'ya 2-1 mağlup oldu.
  1. 11.5.2020
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