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10 Mayıs 2020, Pazar
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'de teknik direktörlüğe 2 aday!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 2 aday!

hoca konusunda iki isim üzerinde duruyor. Bjelica ya da Pellegrini’den birinin artık imza atması bekleniyor.

'ın teknik direktörlük görevinden istifasının ardından hoca arayışlarını başlayan , uzun süredir iki isimle temaslarını sürdürüyor. Şili basını, en son İngiliz ekibi 'ı çalıştıran 'nin sarı-lacivertlilere imza atacağını iddia ederken, 'dan www.tuttumercato da 'nın 'a gitmek için gün saydığını yazdı. Son olarak 'da yayın yapan Rede TV'de Pellegreni için şu sözler sarfedildi: "Bay mühendis, Fenerbahçe üzerinde çok çalışmanız gerekecek. Pandemi döneminde iyi uyuyan, yoksa İstanbul'da uyuma şansınız olmayacak." Tuttomercato ise Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile 3 senelik anlaşma sağladığı net ifadelerle okuyuculara duyuruldu.

  1. 10.5.2020
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