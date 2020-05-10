Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 2 aday!

Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevinden istifasının ardından hoca arayışlarını başlayan Fenerbahçe, uzun süredir iki isimle temaslarını sürdürüyor. Şili basını, en son İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran Manuel Pellegrini'nin sarı-lacivertlilere imza atacağını iddia ederken, İtalya'dan www.tuttumercato da Nenad Bjelica'nın İstanbul'a gitmek için gün saydığını yazdı. Son olarak Brezilya'da yayın yapan Rede TV'de Pellegreni için şu sözler sarfedildi: "Bay mühendis, Fenerbahçe üzerinde çok çalışmanız gerekecek. Pandemi döneminde iyi uyuyan, yoksa İstanbul'da uyuma şansınız olmayacak." Tuttomercato ise Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile 3 senelik anlaşma sağladığı net ifadelerle okuyuculara duyuruldu.