Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 2 aday!
Fenerbahçe hoca konusunda iki isim üzerinde duruyor. Bjelica ya da Pellegrini’den birinin artık imza atması bekleniyor.
Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevinden istifasının ardından hoca arayışlarını başlayan Fenerbahçe, uzun süredir iki isimle temaslarını sürdürüyor. Şili basını, en son İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran Manuel Pellegrini'nin sarı-lacivertlilere imza atacağını iddia ederken, İtalya'dan www.tuttumercato da Nenad Bjelica'nın İstanbul'a gitmek için gün saydığını yazdı. Son olarak Brezilya'da yayın yapan Rede TV'de Pellegreni için şu sözler sarfedildi: "Bay mühendis, Fenerbahçe üzerinde çok çalışmanız gerekecek. Pandemi döneminde iyi uyuyan, yoksa İstanbul'da uyuma şansınız olmayacak." Tuttomercato ise Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile 3 senelik anlaşma sağladığı net ifadelerle okuyuculara duyuruldu.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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