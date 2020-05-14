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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Topuzer’e vefa

Topuzer’e vefa

Sarı-lacivertliler, eski futbolcularından lakaplı için mesaj yayımladı. Açıklamada, "Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan 'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleri sarfedildi.

Sarı-lacivertliler, eski futbolcularından lakaplı için mesaj yayımladı. Açıklamada, "Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan 'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleri sarfedildi.

  1. 14.5.2020
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