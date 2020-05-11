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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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‘İyi teklif gelirse satmayı düşünürüz’

‘İyi teklif gelirse satmayı düşünürüz’

Son dönemde ismi ile anılan için kulübü 'ten açıklama geldi.

Son dönemde ismi ile anılan için kulübü 'ten açıklama geldi. Hırvat ekibinin sportif direktörü Ivan Kepcija, 24 yaşındaki sağ bek için şunları söyledi: " piyasasında ilgi gören bir oyuncu. Milli takımda da kendisini gösteriyor. Kalitesine uygun bir resmi teklif ortaya çıkarsa, satmayı düşünürüz."
  1. 11.5.2020
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