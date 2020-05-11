Veda zamanı
Emre Belözoğlu, ilk kez futbolculuk kariyerini noktalayacağını kendi ağzından duyurdu, “Gerçekten kolay değil” diye konuştu.
F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu, dün Arda Turan ile birlikte Spor Bakanlığı'nın 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasına katıldı. İnstagramdan canlı yayın yapan ikili, çarpıcı sözler sarfetti. Emre, ilk kez futbolu bırakacağını kendisi duyururken, "Sokakta hala, 'bırakma' diyorlar. Gerçekten hiç kolay değil" dedi.
MUSLERA'YA ÖVGÜLER
Türkiye'ye gelen en iyi yabancı oyuncular arasında ilk sıraya Hagi'yi koyan tecrübeli oyuncu,arkasından Alex ve Muslera'yı sıraladı. Muslera'ya da övgüler yağdıran Emre, "Futbol takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda F.Bahçe ile G.Saray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok yetenekli. Ona 'Messi' diyorum" ifadelerini kullandı.
EMRE'NİN BİRLİKTE OYNADIĞI FAVORİ 11'İ
Taffarel
Zannetti
Cannavaro
Ivan Cordoba
Roberto Carlos
Davids
Arda Turan
Hagi
Alex
Burak Yılmaz
Ronaldo
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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