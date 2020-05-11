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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Veda zamanı

Veda zamanı

, ilk kez futbolculuk kariyerini noktalayacağını kendi ağzından duyurdu, “Gerçekten kolay değil” diye konuştu.

F.Bahçe kaptanı , dün ile birlikte 'nın 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasına katıldı. İnstagramdan canlı yayın yapan ikili, çarpıcı sözler sarfetti. Emre, ilk kez futbolu bırakacağını kendisi duyururken, "Sokakta hala, 'bırakma' diyorlar. Gerçekten hiç kolay değil" dedi.

MUSLERA'YA ÖVGÜLER

'ye gelen en iyi yabancı oyuncular arasında ilk sıraya Hagi'yi koyan tecrübeli oyuncu,arkasından Alex ve Muslera'yı sıraladı. Muslera'ya da övgüler yağdıran Emre, " takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda F.Bahçe ile G.Saray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır. 'da Abdülkadir Ömür çok yetenekli. Ona 'Messi' diyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE'NİN BİRLİKTE OYNADIĞI FAVORİ 11'İ

Taffarel
Zannetti
Cannavaro
Ivan Cordoba
Roberto Carlos
Davids
Arda Turan
Hagi
Alex

Ronaldo

  1. 11.5.2020
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