Veda zamanı

F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu, dün Arda Turan ile birlikte Spor Bakanlığı'nın 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasına katıldı. İnstagramdan canlı yayın yapan ikili, çarpıcı sözler sarfetti. Emre, ilk kez futbolu bırakacağını kendisi duyururken, "Sokakta hala, 'bırakma' diyorlar. Gerçekten hiç kolay değil" dedi.

MUSLERA'YA ÖVGÜLER

Türkiye'ye gelen en iyi yabancı oyuncular arasında ilk sıraya Hagi'yi koyan tecrübeli oyuncu,arkasından Alex ve Muslera'yı sıraladı. Muslera'ya da övgüler yağdıran Emre, "Futbol takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda F.Bahçe ile G.Saray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok yetenekli. Ona 'Messi' diyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE'NİN BİRLİKTE OYNADIĞI FAVORİ 11'İ

Taffarel

Zannetti

Cannavaro

Ivan Cordoba

Roberto Carlos

Davids

Arda Turan

Hagi

Alex

Burak Yılmaz

Ronaldo