Transferde son nokta! Vedat Muriqi...
Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, ara dönemde teklifler geldiğini belirtirken, “Fenerbahçe, satmak istemedi ve konu kapandı” diye konuştu.
İlk sezonunda Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Vedat Muriç, ara transfer döneminden bu yana birçok takımın listesine girmişti. Özellikle Napoli, Lazio ve Tottenham'ın istediği iddia edilen golcü futbolcu için menajeri Haluk Canatar önemli açıklamalar yaptı. Kosovalı oyuncuya son olarak ara dönemde Burnley'den resmi teklif geldiğini kaydeden Canatar, "İtalya ve Almanya'dan da talepler oldu ama Fenerbahçe, satmak istemedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de Vedat'ın durumunu soran kulüpler var. Ancak bunu sadece Fenerbahçe'ye bildiririm. Önümüzdeki dönemde İngiltere ve İtalya'dan resmi talepler gelecek. Vedat da mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Sonuçta Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi var. Onun için her şey güzel gidiyor ve oynadığı kulüpten de memnun" ifadelerini kullandı.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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