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05 Mayıs 2020, Salı
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Muriç için açık kapı...

Muriç için açık kapı...

Son günlerde ismi İtalyan ve İngiliz kulüpleriyle anılan için henüz kulübe ulaşan somut bir öneri yok. Ancak oyuncunun menajerine haber gönderildi ve mantıklı tekliflere açık olunduğu iletildi.

Teknik direktör Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşmaya varan yönetimi, bilindiği gibi tüm oyuncular için taliplilere açık kapı bırakmıştı. Son günlerde ismi İtalyan ve İngiliz kulüpleriyle anılan için henüz kulübe ulaşan somut bir öneri yok. Ancak oyuncunun menajerine haber gönderildi ve mantıklı tekliflere açık olunduğu iletildi.
  1. 5.5.2020
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