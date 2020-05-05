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05 Mayıs 2020, Salı
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Emre'nin odası hazır

Emre'nin odası hazır

'de sportif direktörlük görevini kabul eden 'nun Samandıra'da odasının hazır olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, çalışmalarında bile aktif rol oynuyor.

Kaptanı , üzerindeki formayı çıkarıyor, eşofman-takım elbise ikilisine dönüyor! Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'de milli takımla yer alma hayalini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, yakın çevresine futbolu bırakacağını söylediği öğrenildi. Hatta bu sezon maçların başlaması durumunda Emre'nin sezonun son maçında jübilesini yapması da düşünülüyor. Başkan ile sürekli görüşen ve sportif direktörlük görevini kabul eden Emre için Samandıra'da bir oda bile hazırlandığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, çalışmalarında bile aktif rol oynuyor
  1. 5.5.2020
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