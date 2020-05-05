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05 Mayıs 2020, Salı
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İsmail tamam sırada

İsmail tamam Barış sırada

gençleştirme operasyonu kapsamında 3. ekibi 'da bu sezon 26 maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı.

gençleştirme operasyonu kapsamında 3. ekibi 'da bu sezon 26 maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı. Sarı- lacivertlilerin, yine 3. Lig'de forması giyen 18 yaşındaki golcü Sungur ile de görüştüğü ifade edildi
  1. 5.5.2020
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