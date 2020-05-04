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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı! İlk 10'da iki Türk takımı!

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden olan Marca dünyanın en iyi kulüp logosunu seçmek için sitesinden anket yaptı. Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı anket sonuçlandı. 50 kulübün katıldığı anket sonuçlandı ve iki Türk takımı ilk 10'da kendine yer buldu. İşte Marca'nın düzenlediği dünyanın en iyi kulüp logosu sıralaması...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





