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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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1 Mayıs unutulmadı

1 Mayıs unutulmadı

, 1 ve 'nü unutmadı.

, 1 ve 'nü unutmadı. F.Bahçe'nin sitesinden yapılan açıklamada tüm çalışanların günü kutlandı. Bildiride Covid 19 nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olan sağlık çalışanları için de ayrı ifadeler kullanıldı.

  1. 2.5.2020
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