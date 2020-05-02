1 Mayıs unutulmadı

Sarı-lacivetliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü unutmadı. F.Bahçe'nin sitesinden yapılan açıklamada tüm çalışanların günü kutlandı. Bildiride Covid 19 nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olan sağlık çalışanları için de ayrı ifadeler kullanıldı.