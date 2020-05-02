Dünyanın en güzel arması
İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin başlattığı 'Dünyanın en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı.
İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin başlattığı 'Dünyanın en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı. Binlerce katılımın olduğu ankette sarılacivertliler, 4 sıraya yükseldi. Fas ekibi Casablanca'nın ilk sırada yer aldığı ankette Beşiktaş 9, G.Saray ise 11.'likte bulunuyor.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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