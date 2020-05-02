Dünyanın en güzel arması - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Dünyanın en güzel arması

en güzel arması

Dünyanın en güzel arması

'da yayın yapan 'nin başlattığı ' en güzel arması' yarışmasında zirveye yaklaştı.

'da yayın yapan 'nin başlattığı ' en güzel arması' yarışmasında zirveye yaklaştı. Binlerce katılımın olduğu ankette sarılacivertliler, 4 sıraya yükseldi. Fas ekibi Casablanca'nın ilk sırada yer aldığı ankette 9, G.Saray ise 11.'likte bulunuyor.

  1. 2.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünyanın en güzel arması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA