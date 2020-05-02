İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin başlattığı 'Dünyanın en güzel arması' yarışmasında Fenerbahçe zirveye yaklaştı. Binlerce katılımın olduğu ankette sarılacivertliler, 4 sıraya yükseldi. Fas ekibi Casablanca'nın ilk sırada yer aldığı ankette Beşiktaş 9, G.Saray ise 11.'likte bulunuyor.