Mesut Özil'e Fenerbahçe'yi önerdi!

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren futbol kulüpleri mali anlamda daralmaya giderek oyuncu maaşlarında indirim yapılması gündeme gelmişti. Bu kulüplerden biri de Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal olurken, Londra ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil indirim talebini reddetmişti. Özil'in bu hamlesi üzerine İngiltere'de kendisine karşı tepkiler çoğaldı. İşte detaylar...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 13:44
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Corona virüsü nedeniyle ligler verilen ara nedeniyle kulüpler oldukça zor günler geçiriyor.
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Özellikle ekonomik anlamda zorlanan kulüpler oyuncularının maaşlarında indirime giderek az da olsak mali darboğazdan kendilerini kurtarmak istiyor.
Türk kulüplerinin yanı sıra, Avrupa'nın dev ekipleri de mali anlamda oldukça zorlanırken Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de top koşturduğu İngiliz ekibi Arsenal'da bunlardan biri.
Kuzey Londra ekibi de yüksek maaşlı oyuncuların ücretlerinde kesintiye gidilmesi için teklifte bulunmuş ancak Mesut Özil bu teklifi reddetmişti.
Özil'in bu davranışı İngiltere'de bazı kesimlerin tepkisine neden olurken bu isimlerden biri de İngiliz ITV kanalında yayımlanan Good Morning Britain programına konuk olan Piers Morgan oldu.