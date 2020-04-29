Sağ beke Manquillo
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isla ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Javier Manquillo'da ısrar ediyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isla ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Javier Manquillo'da ısrar ediyor. Newcastle United ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol sağ beki daha önce de gündemine alan sarı-lacivertlilerin bu transferde şartları zorlayacağı öğrenildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'nın yeni bir yapılanmaya gideceği ve Manquillo'yla sözleşme yenilemeyeceği belirtildi.
- 29.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sağ beke Manquillo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.