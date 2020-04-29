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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Sağ beke Manquillo

Sağ beke Manquillo

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isla ile yollarını ayırmayı planlayan , 'da ısrar ediyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isla ile yollarını ayırmayı planlayan , 'da ısrar ediyor. ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol sağ beki daha önce de gündemine alan sarı-lacivertlilerin bu transferde şartları zorlayacağı öğrenildi. Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'nın yeni bir yapılanmaya gideceği ve Manquillo'yla sözleşme yenilemeyeceği belirtildi.

  1. 29.4.2020
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