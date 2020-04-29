Alex de Souza’dan mesaj
Yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Alex'ten mesaj var...
Yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Alex'ten mesaj var... Kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini söyleyen Brezilyalı, "Teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım. Benim Fenerbahçe yönetimi ile bağım çok güçlü. Eğer bir gün benim takımı yönetebileceğime inanır ve kulüpteki yöneticiler ve başkan buna inanır ve beni çağırırlarsa, elbette teknik direktörü olmak isterim" ifadelerini kullandı.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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