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29 Nisan 2020, Çarşamba
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de Souza’dan mesaj

Alex de Souza’dan mesaj

Yıllarca formasını giydiği 'nin efsaneleri arasına giren 'ten mesaj var...

Yıllarca formasını giydiği 'nin efsaneleri arasına giren 'ten mesaj var... Kariyerine olarak devam edeceğini söyleyen Brezilyalı, "Teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım. Benim Fenerbahçe yönetimi ile bağım çok güçlü. Eğer bir gün benim takımı yönetebileceğime inanır ve kulüpteki yöneticiler ve başkan buna inanır ve beni çağırırlarsa, elbette teknik direktörü olmak isterim" ifadelerini kullandı.

  1. 29.4.2020
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