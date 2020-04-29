Alex de Souza’dan mesaj

Yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Alex'ten mesaj var... Kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini söyleyen Brezilyalı, "Teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım. Benim Fenerbahçe yönetimi ile bağım çok güçlü. Eğer bir gün benim takımı yönetebileceğime inanır ve kulüpteki yöneticiler ve başkan buna inanır ve beni çağırırlarsa, elbette teknik direktörü olmak isterim" ifadelerini kullandı.