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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’den yeni iddia

Çizme’den yeni iddia

 için bir iddia da 'den geldi. , sarı-lacivertlilerin gündemindeki hocalardan birinin de olduğunu ileri sürdü.

için bir iddia da 'den geldi. , sarı-lacivertlilerin gündemindeki hocalardan birinin de olduğunu ileri sürdü. Haberde, son olarak Torino'yu çalıştıran 58 yaşındaki hocanın da Fenerbahçe'de görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 29.4.2020
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