Çizme’den yeni iddia

Fenerbahçe için bir iddia da Çizme'den geldi. İtalyan haber sitesi Calcimercato, sarı-lacivertlilerin gündemindeki hocalardan birinin de Walter Mazzari olduğunu ileri sürdü. Haberde, son olarak Torino'yu çalıştıran 58 yaşındaki hocanın da Fenerbahçe'de görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.