Ersun Yanal'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mutlu son yakın... Sarı-lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

3 yıl çalıştırdığı Dinamo Zagreb ile 2 şampiyonluk yaşayan, bu sezon da açık ara farkla liderlik koltuğunda oturduğu dönemde takımdan ayrılan Hırvat hocanın, Fenerbahçe'nin başına geçeceği ileri sürüldü.

12. ADAM GERi SAYIMDA

Sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim olan 48 yaşındaki hocanın 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Hırvat basını da Bjelica'nın F.Bahçe ile anlaştığını duyururken, kısa süre içinde resmi açıklamaların yapılabileceği kaydedildi. Kanarya'nın Bjelica ile anlaştığı haberi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, taraftarlar da Hırvat hoca için olumlu yorumlar yaptı.

OFANSİF FUTBOLDAN ÖDÜN VERMİYOR

3. sezonuna girdiği dönemde Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Nenad Bjelica, oynattığı hücum futboluyla adından söz ettirdi. Hırvat ekibini 4-3-3'lük bir taktik dizilişle sahaya süren 48 yaşındaki hoca, yalnızca Hırvatistan Ligi'nde değil Avrupa'da da ofansif oyundan ödün vermedi. Hırvatistan Ligi'nde 62 maçta 50 galibiyet sevinci yaşayan Bjelica'nın takımı, rakip fileleri 126 kez havalandırdı, kalesinde ise 32 gol gördü. Zagreb'in başında UEFA Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan Hırvat hoca, bu arenada da 6 galibiyet elde etti. Bjelica'nın öğrencileri, 16 gole karşılık 8 gol yedi.

PUAN ORTALAMASI 2.3

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile son 3 sezona damgasını vurmayı başardı. 48 yaşındaki teknik adam, Hırvat ekibi ile çıktığı 99 resmi maçta 71 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 beraberlik, 13 mağlubiyet alan genç hoca, 2.30 puan ortalaması yakaladı.

BJELICA'NIN ADAMI MISLAV ORSIC

Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerinin ardından yeni iddialar da ortaya atıldı. Hırvat hocanın Dinamo Zagreb'teki vazgeçilmezleri arasında yer alan Mislav Orsic'i de sarı-lacivertlilere getireceği ileri sürüldü. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 19 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.