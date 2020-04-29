Atzili’ye teklif var ama - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Atzili’ye teklif var ama

Atzili’ye teklif var ama

Atzili’ye teklif var ama

 basını, 'nin forması giyen 'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı.

basını, 'nin forması giyen 'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı. İsrail ekibinin idarecileri, sarı- lacivertlilerin teklifini doğrularken, "Henüz somut bir durum yok. Bize teklif iletildi ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

  1. 29.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atzili’ye teklif var ama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA