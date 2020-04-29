Atzili’ye teklif var ama

İsrail basını, Fenerbahçe'nin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı. İsrail ekibinin idarecileri, sarı- lacivertlilerin teklifini doğrularken, "Henüz somut bir durum yok. Bize teklif iletildi ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.