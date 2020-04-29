Atzili’ye teklif var ama
İsrail basını, Fenerbahçe'nin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı.
İsrail basını, Fenerbahçe'nin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye resmi teklifte bulunduğunu yazmıştı. İsrail ekibinin idarecileri, sarı- lacivertlilerin teklifini doğrularken, "Henüz somut bir durum yok. Bize teklif iletildi ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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