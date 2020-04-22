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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Isla’nın eşi devlet yurdunda görüntülendi

Isla’nın eşi devlet yurdunda görüntülendi

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya girdi.

F.Bahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya girdi. İsla'nın eşi yurdun penceresinde görüntülendi. 'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti. Isla ve ailesinin karantina süresinin cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi. Gala Caldirola pencerede bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.
  1. 22.4.2020
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