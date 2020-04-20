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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Kanarya Twitter’da sordu: Sizce bu sevimli bebek kim?

Kanarya ’da sordu: Sizce bu sevimli bebek kim?

Kanarya Twitter’da sordu: Sizce bu sevimli bebek kim?

F.Bahçe resmi hesabından sorduğu ilginç sorularla taraftarıyla etkileşime devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak yukarıdaki fotoğrafı paylaştı ve "Sence kim?" sorusunu sordu. Fotoğraftaki bebeğin olduğu açıklandı.

F.Bahçe resmi hesabından sorduğu ilginç sorularla taraftarıyla etkileşime devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak yukarıdaki fotoğrafı paylaştı ve "Sence kim?" sorusunu sordu. Taraftarlar, gerek esprili gerekse gerçek düşüncelerini belirten yaklaşık 1.100 cevap verdi. Gece fotoğraftakinin olduğu açıklandı.
  1. 20.4.2020
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