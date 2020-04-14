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14 Nisan 2020, Salı
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Semih’in favorisi Avcı

Semih’in favorisi Avcı

'nin 'Nöbetçi golcü' lakaplı eski oyuncusu , yerli hocada en doğru tercihin olacağını savundu. Ajansspor'un 'dan yaptığı canlı yayına bağlanan Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerini kullandı.

'nin 'Nöbetçi golcü' lakaplı eski oyuncusu , yerli hocada en doğru tercihin olacağını savundu. Ajansspor'un 'dan yaptığı canlı yayına bağlanan Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerini kullandı.
  1. 14.4.2020
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