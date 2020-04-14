Hem Batman hem Joker
Mehmet Ekici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük ilgi görödü. Yüzünün yarısı Batman, diğer yarısı ise onun en büyük düşmanı Joker şeklinde çizilmiş eliyle sus işareti yapan fotoğrafı, takım arkadaşı Mathias Zanka dahil binlerce kişi beğendi.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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