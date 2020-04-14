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14 Nisan 2020, Salı
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Hem hem Joker

Hem Batman hem Joker

'nin hesabından paylaştığı fotoğraf görödü. Yüzünün yarısı , diğer yarısı ise onun en büyük düşmanı Joker şeklinde çizilmiş eliyle sus işareti yapan fotoğrafı, takım arkadaşı dahil binlerce kişi beğendi.

Mehmet Ekici'nin hesabından paylaştığı fotoğraf görödü. Yüzünün yarısı , diğer yarısı ise onun en büyük düşmanı Joker şeklinde çizilmiş eliyle sus işareti yapan fotoğrafı, takım arkadaşı dahil binlerce kişi beğendi.
  1. 14.4.2020
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