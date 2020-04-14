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14 Nisan 2020, Salı
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Benimle çalışırsanız başınız belaya girer!

Benimle çalışırsanız başınız belaya girer!

'dan ayrılık sonrası ilk açıklama. Yanal, "Çok değer verdiğimiz bir başkanla görüşme yaparken, 'Benimle çalışırsanız başınız belaya girer' dedim.  bir keyif aracı ama bunu 'de maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız" dedi.

F.Bahçe'den yönetimle anlaşarak ayrılan , ilk kez konuştu. Klasspor TV'deki Tandem-İ programına konuk olan Yanal, "Son 20 yılda çok önemli oyunculara dokunduğumu düşünüyorum. Ancak 'de plan ve proje yapmak zor" diyerek, "Bir gün çok değer verdiğim bir başkanımızla görüşme yaparken, 'Benimle çalışırsanız sizin başınız belaya girer. Herkes skora odaklanır. İnsanlar sizi skor almaya zorlar' dedim. Halbuki biraz geliştirelim, oyuncu bulalım, ülkeye katkı yapalım. Herşey yenmek değil" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYALIM, EVDE KALALIM!

Ersun Yanal, Koronavirüs salgını nedeniyle 25 gündür evden çıkmadığını belirterek, "Kurallara saygılı bir şekilde uyalım. Herkesin birbirini koruması gerekiyor. Bu süreci, mesafeyi koruyarak atlatabiliriz. Uzun süredir evde ailemleyim. 24-25 gündür tamamen izole durumda yaşıyoruz. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu beladan ancak böyle kurtulacağız" dedi.

OFANSİF FUTBOL KARANTERİM

Hücum futbolunun kendisinin karakteri olduğunu dile getiren Yanal, şunları söyledi: "Şöyle bir bakın en son çalıştırdığım takım dahil yönettiğim bütün takımlar ofansif kriterleri yüksek, ligin üstünde olan takımlardır. Gol beceri işi. Futbolun en iyi tarafı oynamaktır. seyircisi niye futbola tutkulu olsun? Futbol her zaman yenmek değildir. Keyif aracıdır ama bunu maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız."

  1. 14.4.2020
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