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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Simon Kjaer, Milan’ı sevdi

Simon , ’ı sevdi

Simon Kjaer, Milan’ı sevdi

'da kiralık oynayan , "Burada kalmak hayalim, sözleşmedeki opsiyonu kullanması için kulübe baskı yapacağım" dedi. F.Bahçeli stoper, takım arkadaşı içinse, "O her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. saha dışında bile fark yaratıyor" yorumunu yaptı.

'da kiralık oynayan , "Burada kalmak hayalim, sözleşmedeki opsiyonu kullanması için kulübe baskı yapacağım" dedi. F.Bahçeli stoper, takım arkadaşı içinse, "O her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. saha dışında bile fark yaratıyor" yorumunu yaptı.
  1. 14.4.2020
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