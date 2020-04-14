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14 Nisan 2020, Salı
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Başka hastalığa benzemiyor

Başka hastalığa benzemiyor

Covid-19 tanısı konan ve tedavisi tamamlanarak normal hayata dönen F.Bahçe Beko takım menajeri yaşadıklarını anlattı: "Bu başka hastalıklara benzemiyor. kimse gelemi- yor, sevdiklerini görememek ölümden daha beter. imkansız. , sağlıkçılarımızdan razı olsun. Çok iyi beslenin, evinizden çıkmayın."

Covid-19 tanısı konan ve tedavisi tamamlanarak normal hayata dönen F.Bahçe Beko takım menajeri yaşadıklarını anlattı: "Bu başka hastalıklara benzemiyor. kimse gelemi- yor, sevdiklerini görememek ölümden daha beter. imkansız. , sağlıkçılarımızdan razı olsun. Çok iyi beslenin, evinizden çıkmayın."
  1. 14.4.2020
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