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Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan Alex de Souza, Brezilya'da yayınlanan özel bir habere konu oldu. Sarı lacivertli efsane, 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsaneleşen 8 isim' arasında yer aldı. İşte o haber ve Alex de Souza için yazılanlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
13 Nisan 2020 Pazartesi 16:01 Güncelleme: 13.04.2020 16:15
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Futbol bir takım oyunudur. Ancak, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla puan kazandırır ve kulüp tarihine geçerler. Göze çarpanlar, takımını düzenleyenler hep öne çıkar. Ancak, efsaneleşmek kolay değildir. Açıkçası, birden fazla takımda efsaneleşmek hiç kolay değildir! Şimdi, iki ve ya daha fazla takımda efsaneleştiğinizi hayal edin. İşte o isimler... ;
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