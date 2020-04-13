Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan Alex de Souza, Brezilya'da yayınlanan özel bir habere konu oldu. Sarı lacivertli efsane, 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsaneleşen 8 isim' arasında yer aldı. İşte o haber ve Alex de Souza için yazılanlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
13 Nisan 2020 Pazartesi 16:01 Güncelleme: 13.04.2020 16:15
Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

90min.com'un Brezilya versiyonundaki özel haberde, 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsane olan 8 isme' yer verildi. Haberde, Fenerbahçe'de oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'ya da yer verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Futbol bir takım oyunudur. Ancak, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla puan kazandırır ve kulüp tarihine geçerler. Göze çarpanlar, takımını düzenleyenler hep öne çıkar. Ancak, efsaneleşmek kolay değildir. Açıkçası, birden fazla takımda efsaneleşmek hiç kolay değildir! Şimdi, iki ve ya daha fazla takımda efsaneleştiğinizi hayal edin. İşte o isimler... ;

Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Renato Portaluppi (Fluminense ve Gremio)

Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Ronaldinho (Barcelona ve Atletico-MG)

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA