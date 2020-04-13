Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...

Futbol bir takım oyunudur. Ancak, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla puan kazandırır ve kulüp tarihine geçerler. Göze çarpanlar, takımını düzenleyenler hep öne çıkar. Ancak, efsaneleşmek kolay değildir. Açıkçası, birden fazla takımda efsaneleşmek hiç kolay değildir! Şimdi, iki ve ya daha fazla takımda efsaneleştiğinizi hayal edin. İşte o isimler... ;