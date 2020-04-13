Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü! Fenerbahçe...
Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla sivrilen Alpaslan Öztürk, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Deneyimli futbolcu yaptığı son açıklamasında hedefinde büyük kulüplerde oynamak olduğunu söylemişti ve transferde açık kapı bırakmıştı. Göztepe taraftarı bu açıklamalar sonrası ikiye bölündü.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. Hedefleri hakkında konuşan Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri Göztepeli futbolseverlerin tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük kısmı sosyal medya üzerinden Alpaslan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Göztepeliler, Alpaslan'ın kulübün değerini bilmediğini savundu. Taraftarlar, "Göztepe zaten büyük bir camia. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayız. İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli" şeklinde mesajlar gönderdi.
Bazı taraftarlar ise, Alpaslan'ın profesyonel futbol yaşantısı olduğunu ve başka kulüplere gitmek istemesini doğal karşıladıklarını bildirdi.
FENERBAHÇE DEVREDE!
Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk için takıma yerli bir stoper takviyesi yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın sezon sonunda Başkan Mehmet Sepil'le masaya oturmaya hazırlandığı vurgulandı. Asıl mevkisi orta saha olan 26 yaşındaki oyuncu özellikle bu sezon stoperde görev yaptı. Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Alpaslan 1308 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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