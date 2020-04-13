Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü! Fenerbahçe...

taraftarı ikiye böldü! ...

Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü! Fenerbahçe...

'de bu sezon gösterdiği performansla sivrilen , ekiplerinden 'nin radarına girmişti. Deneyimli futbolcu yaptığı son açıklamasında hedefinde büyük kulüplerde oynamak olduğunu söylemişti ve transferde açık kapı bırakmıştı. Göztepe taraftarı bu açıklamalar sonrası ikiye bölündü.

ekiplerinden 'nin deneyimli oyuncusu 'ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. Hedefleri hakkında konuşan Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri Göztepeli futbolseverlerin tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük kısmı sosyal medya üzerinden Alpaslan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Göztepeliler, Alpaslan'ın kulübün değerini bilmediğini savundu. Taraftarlar, "Göztepe zaten büyük bir camia. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayız. sevdası olanla yola devam edilmemeli" şeklinde mesajlar gönderdi.

Bazı taraftarlar ise, Alpaslan'ın profesyonel futbol yaşantısı olduğunu ve başka kulüplere gitmek istemesini doğal karşıladıklarını bildirdi.

FENERBAHÇE DEVREDE!
Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk için takıma yerli bir stoper takviyesi yapmayı amaçlayan 'nin devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın sezon sonunda Başkan 'le masaya oturmaya hazırlandığı vurgulandı. Asıl mevkisi orta saha olan 26 yaşındaki oyuncu özellikle bu sezon stoperde görev yaptı. Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Alpaslan 1308 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.

  1. 13.04.2020
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