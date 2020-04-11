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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’dan taş!

Fernandao’dan taş!

'un göreve gelmesinin ardından Al-Wahda'ya satılan , 'den ayrılmayı hiç istemediğini söyledi.

Brezilyalı golcü, "3 yıl kupa kazanamadık. Yeni başkan geldi ve değişim kararı aldı. Eğer önemli bir karar alacaksanız, bunu sakin kafayla uzun uzun düşünmelisiniz. Şu anda nasıl sonuçlar verdiğini görüyorsunuz" dedi. Bahia'da kariyerine devam eden 33 yaşındaki forvet, futbolu 'de bırakmak istediğini de belirtti.

  1. 11.4.2020
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