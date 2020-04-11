Fernandao’dan taş!

Brezilyalı golcü, "3 yıl kupa kazanamadık. Yeni başkan geldi ve değişim kararı aldı. Eğer önemli bir karar alacaksanız, bunu sakin kafayla uzun uzun düşünmelisiniz. Şu anda nasıl sonuçlar verdiğini görüyorsunuz" dedi. Bahia'da kariyerine devam eden 33 yaşındaki forvet, futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini de belirtti.