Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Listede 3 isim

Fenerbahçe'de 'Koronavirüs' dışında birinci gündem maddesi teknik direktör... Arayışlar devam ediyor. Adaylar arasında Erol Bulut, Laurent Blanc ve Di Francesco'nun isimleri son dönemde öne çıkmış durumda. Özellikle Blanc'ın konuşulması bile taraftarları heyecanlandırırken, yönetim işi sıkı tutuyor. Zira artık hata istenmiyor. Başkan Ali Koç, daha önce olmadığı kadar camia içinden tecrübeli isimlerle de görüşerek, fikir ve önerilerini dinliyor.



NETLEŞEN İSİM YOK

Yaşanan salgın yönetime zaman kazandırdı. Tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Henüz kesin karar verilmedi. Yerli ya da yabancı hoca olup olmayacağı da netlik kazanmadı. Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi tanıması önemli ancak Ali Koç'un ana kriteri, takımı şampiyonluğa taşıyacak birikime sahip olması. Bunun genç ve başarıya açık Erol Bulut da, kartviziti onaylı Blanc da olabileceği belirtiliyor. Sosyal izolasyon kalktığı anda resmi adımlar atılacak.