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09 Nisan 2020, Perşembe
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Kwadwo Asamoah’nın rotası Kadıköy!

Kwadwo Asamoah’nın rotası Kadıköy!

'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. İnter’den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Ganalı bekin tercihini Fenerbahçe’den yana yapacağı iddia edildi. İşte transfere dair detaylar...

'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. Bu kapsamda listeye alınan Kwadwo Asamoah'nın transferde tercihini Türk ekibinden yana kullanabileceği belirtildi. İnter'den sezon sonunda ayrılması beklenen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncunun, orta sıralar için mücadele eden bir takımdansa Fenerbahçe gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi daha doğru bulduğu ifade edildi. Asamoah, İnter'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada, 1 asist yaptı. İtalyan temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak gitmesine izin verileceği belirtiliyor.

  1. 9.4.2020
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