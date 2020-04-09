Kwadwo Asamoah’nın rotası Kadıköy!
Fenerbahçe'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. İnter’den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Ganalı bekin tercihini Fenerbahçe’den yana yapacağı iddia edildi. İşte transfere dair detaylar...
Fenerbahçe'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. Bu kapsamda listeye alınan Kwadwo Asamoah'nın transferde tercihini Türk ekibinden yana kullanabileceği belirtildi. İnter'den sezon sonunda ayrılması beklenen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncunun, orta sıralar için mücadele eden bir takımdansa Fenerbahçe gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi daha doğru bulduğu ifade edildi. Asamoah, İnter'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada, 1 asist yaptı. İtalyan temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak gitmesine izin verileceği belirtiliyor.
- 9.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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