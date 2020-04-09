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09 Nisan 2020, Perşembe
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29 yaşında

Alper Potuk 29 yaşında

Gözden çıkarılan , 29 yaşına girdi. Yönetim, kulübün twitter adresinden tecrübeli futbolcuya, "Mutlu yıllar" diledi.

Gözden çıkarılan , 29 yaşına girdi. Yönetim, kulübün twitter adresinden tecrübeli futbolcuya, "Mutlu yıllar" diledi. Geçmişteki performansını aratan Alper, ocak ayında kadro dışı bırakılmıştı. Çalışmalarını tek başına sürdüren oyuncunun gelecek sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Potuk'un 2022'ye kadar kontratı var.

  1. 9.4.2020
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