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09 Nisan 2020, Perşembe
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Son durak

Son durak Kopenhag

Mathias Zanka, futbolu ilk kulübü olan 'da bırakmak istediğini açıkladı.

Mathias Zanka, futbolu ilk kulübü olan 'da bırakmak istediğini açıkladı. 'nin ocak ayında 'a kiraladığı Danimarkalı stoper, "En azından kendime böyle bitirmenin çok havalı olabileceğini söyledim. Eve geliyorsun ve her şeyin başladığı yerde bitiyor. Bu yüzden bunu hep düşünüyorum" dedi. 30 yaşındaki Zanka'nın Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
  1. 9.4.2020
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