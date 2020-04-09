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09 Nisan 2020, Perşembe
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'Obra giderse işler değişir'

'Obra giderse işler değişir'

ile 1 yıl daha kontratı bulunan , başantrenör Obradovic'in gitmesi durumunda kendisinin de ayrılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha kontratı bulunan , başantrenör Obradovic'in gitmesi durumunda kendisinin de ayrılabileceğini söyledi. Yunan oyuncu, " ya da Pana'ya döneceğime dair haberler var. Farklı düşüncelere sahibim ama bu hala kontratım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eğer söylentilerdeki gibi Obra takımdan ayrılırsa işler değişebilir" dedi.
  1. 9.4.2020
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