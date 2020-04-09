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09 Nisan 2020, Perşembe
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Durmak yok

Durmak yok

Koronavirüs sürecinde tüm takımlar gibi eve kapanan 'de antrenmanlar devam ediyor.

Koronavirüs sürecinde tüm takımlar gibi eve kapanan 'de antrenmanlar devam ediyor. Sabah programında oyuncular kendi bireysel egzersizlerini yapıyor. Akşamüstü ise tüm takım online oluyor ve bireysel performans uzmanı nezaretinde toplu halde video kamera sistemi ile antrenman yapıyor. Toplumsal izolasyon kalkıncaya ve ligler yeniden başlayıncaya kadar çalışmalara bu şekilde devam edilecek.
  1. 9.4.2020
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