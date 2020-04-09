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09 Nisan 2020, Perşembe
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İyilik yarışı

İyilik yarışı

de ihtiyaç sahipleri için 300 koli yardım malzemesi bağışladı.

de ihtiyaç sahipleri için 300 koli yardım malzemesi bağışladı. Yardım kolileri, İznik Kaymakamlığı'nın önderliğinde İznik Vefa Sosyal Destek Ekibi'yle birlikte Covid-19 salgınından ekonomik ve sosyal anlamda etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
  1. 9.4.2020
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