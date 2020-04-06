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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Tolga Ciğerci'ye eski takımı talip oldu!

'ye sürpriz talip! 'dan...

Tolga Ciğerci'ye sürpriz talip! Almanya'dan...

'de bu sezon beklentileri karşılayamayan 'nin takımdaki geleceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli futbolcuya 'dan sürpriz bir talip çıktı.

2018 yazında 'dan 'ye transfer olan , sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.

Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

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  1. 06.04.2020
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