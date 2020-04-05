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05 Nisan 2020, Pazar
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Ferdi’den efsane basket

Ferdi’den efsane basket

, 'dan karantina paylaşımı yaptı. Genç futbolcunun yerde otururak ayağıyla topu arkasında bulunan basket potasına soktuğu görüntüler izleyenlere " bee!" dedirtti.

Ferdi Kadıoğlu, 'dan karantina paylaşımı yaptı. Genç futbolcunun yerde otururak ayağıyla topu arkasında bulunan basket potasına soktuğu görüntüler izleyenlere " bee!" dedirtti.

  1. 5.4.2020
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