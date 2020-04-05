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05 Nisan 2020, Pazar
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Tolgay dönüyor

Tolgay dönüyor

'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı 'a talip oldu.

Bundesliga ekibinin, 'de yıllık 2.1 milyon euro garanti para kazanan gurbeçi oyuncunun, ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacağı ifade edildi.

  1. 5.4.2020
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