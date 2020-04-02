Flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Derby County... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Derby County...

Flaş açıklaması! ...

Flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Derby County...

Championship ekiplerinden 'i takip eden gazeteciler, 'nin genç yıldızı 'nun takıma transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladılar. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin genç futbolcusu 'nun adı son günlerde Championship ekibi ile anılıyordu. Takımın hocası Phillip Cocu'nun da sarı-lacivertli ekipte yakından tanıdığı yıldız ismi takımında görmek istediği iddia edilmişti.

Bu haberler sonrası kulübü yakından takip eden The Athletic adlı sitenin Derby County muhabiri Ryan Conway'den bir açıklama geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Conway, Ferdi'nin ilerisi için bir ihtimal olabileceğini ancak şu an kulübün gündeminde olmadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım yapmak adına kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu bu sezon özellikle 'nda çıktığı maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.

haberin devamı

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 12:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Derby County... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA