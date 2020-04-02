Flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Derby County...
Championship ekiplerinden Derby County'i takip eden gazeteciler, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun takıma transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladılar. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun adı son günlerde Championship ekibi Derby County ile anılıyordu. Takımın hocası Phillip Cocu'nun da sarı-lacivertli ekipte yakından tanıdığı yıldız ismi takımında görmek istediği iddia edilmişti.
Bu haberler sonrası kulübü yakından takip eden The Athletic adlı sitenin Derby County muhabiri Ryan Conway'den bir açıklama geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Conway, Ferdi'nin ilerisi için bir ihtimal olabileceğini ancak şu an kulübün gündeminde olmadığını yazdı.
Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım yapmak adına kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 12:47
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Derby County... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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